فرمانده لشکر ۲۵ کربلا گفت: یک صحنه کوتاه سینمایی بهتر از ساعت‌ها آموزش، مفاهیم ارزشی را منتقل می‌کند و هنر می‌تواند به سنگری برای تربیت نسل جدید انقلاب تبدیل شود.

هنر، سنگر جدید برای مقابله با جنگ فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار عبدالله صالحی در مراسم رونمایی از فیلم "کد ۱۳۳" در ساری با بیان اینکه "تزکیه بر تعلیم مقدم است"، گفت: رشد انسان بدون پرورش اخلاقی ممکن نیست و آثار هنری ارزشی می‌توانند نقش مهمی در تزکیه روح نوجوانان داشته باشند.

وی با اشاره به صحنه‌ای از فیلم "اخراجی‌ها" تأکید کرد: در آن صحنه که جوانی ساده با روحیه خالص روی نارنجک می‌افتد، برای یک نوجوان هزاران درس اخلاقی و تربیتی وجود دارد.

فرمانده لشکر ۲۵ کربلا با تقدیر از هنرمندان حاضر در پروژه‌های فرهنگی از جمله سید جواد هاشمی گفت: این عزیزان بدون توقع مالی، تنها با عشق به ارزش‌ها پای کار ایستادند.

صالحی با اشاره به ظرفیت بالای مازندران در تولید آثار فاخر خاطرنشان کرد: این استان با تقدیم ۱۴۵۰۰ شهید در دفاع مقدس و ۵۰ شهید در جنگ ۱۲ روزه، گنجینه‌ای از سوژه‌های ارزشمند برای ساخت فیلم دارد.

وی در پایان بر ضرورت تبدیل زندگی شهدا به آثار سینمایی تأکید کرد و گفت: هر صفحه از کتاب‌های زندگی‌نامه شهدا می‌تواند به فیلمی اثرگذار تبدیل شود که هم انگیزه‌بخش نسل جوان باشد و هم پیام مقاومت را به دشمنان منتقل کند.