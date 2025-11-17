به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، سرهنگ غلامعلی قربانی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه مهاباد گفت: برنامه‌های هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذرماه همزمان با سراسر کشور در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۲۵۲ برنامه توسط کمیته‌های ۲۰گانه در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

به گفته سرهنگ قربانی، نخستین روز هفته بسیج با حضور بسیجیان و نمازگزاران در نماز جمعه آغاز خواهد شد.

او همچنین از برگزاری همایش مشترک علمای اهل تشیع و تسنن جنوب آذربایجان غربی به میزبانی مهاباد به عنوان یکی از برنامه‌های محوری یاد کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه مهاباد گفت: همانند سال‌های گذشته، همایش ۵ آذر و نمایش اقتدار بسیج با حضور بیش از ۳ هزار نفر در تالار وحدت و با حضور سخنرانان و مهمانان کشوری برگزار می‌شود.

غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز از دیگر برنامه‌های پایانی این هفته عنوان شده است.

سرهنگ قربانی با اشاره به سایر برنامه‌ها گفت: برگزاری یادواره‌های شهدای خانگی، حوزه‌ای، پایگاهی و شهرستانی در راستای استقبال از کنگره ۱۲ هزار شهید، اجرای رزمایش رهروان شهدا، و همچنین برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج در مهاباد است.