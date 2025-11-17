پخش زنده
۳۵۱ برنامه فرهنگی و اجتماعی به مناسبت هفته بسیج در سلماس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛به مناسبت هفته بسیج، ۳۵۱ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در شهرستان سلماس برگزار خواهد شدکه از این تعداد ۵۹ برنامه شاخصترین است.
فرمانده سپاه سلماس در جلسه هماهنگی برنامههای هفته بسیج گفت:این برنامهها با هدف گرامیداشت یاد شهدای گمنام و تقویت روحیه بسیج در جامعه اجرا میشوند.
سردار میرکاظم کاظمیزاده گفت: مهمترین برنامههای این هفته از جمله میتوان به استقبال مردمی از شهید گمنام، شب با شهدای گمنام، همایش پیوندهای خانواده، یادواره شهدا و رزمایش شهدا، زنگ مدارس، اشاره کرد.
علی علایی فرماندار سلماس نیز در این جلسه گفت: بسیج همواره نقش مهمی در تقویت وحدت و همبستگی مردم ایفا کرده و این برنامهها فرصت مناسبی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا است.