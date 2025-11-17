پخش زنده
ایجاد شهرک تخصصی گوهر سنگها در مشهد با ۸ و نیم هکتار زمین وارد مرحله جانمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: انجام ارزیابیها و مصوبه هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی برای احداث شهرک تخصصی گوهرسنگها در مشهد انجام شده است.
علی اکبر لبافی در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بررسی طرح ایجاد شهرک صنعتی و تخصصی گوهرسنگها و فلزات گرانبها در مشهد، افزود: هیچ دستگاهی با اصل ایجاد شهرک مخالف نیست و مسیر صدور مجوز باید هرچه سریعتر از سوی راه و شهرسازی مشخص شود تا طرح وارد فاز اجرایی شود.
جواد خزائی، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست ایجاد شهرک گوهرسنگها را فرصتی برای توسعه صنوف تولیدی دانست و گفت: زمین مجاور نمایشگاه بینالمللی مشهد گزینه مناسب برای اجرای این طرح است.
رئیس گروه تولید استانداری نیز با اشاره به تکالیف بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، گفت: ادارهکل میراث فرهنگی باید تهیه سند زنجیره ارزش گوهرسنگها را برعهده گیرد تا امکان بهرهمندی از مشوقهای توسعهای فراهم شود.
مهدی وطن پرست افزود: مشهد در سالهای ۹۵ و ۹۶ بهعنوان شهر جهانی گوهرسنگها معرفی شده بود، اما از این فرصت استفاده مطلوبی نشد.
در این نشست نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی، راه و شهرسازی، محیط زیست و شهرداری نیز دیدگاههایی درباره موقعیت شهرک و موانع موجود مطرح کردند. از جمله به محدودیت در خرید زمین، ضرورت رعایت ضوابط فعالیت صنوف، و ممنوعیت ایجاد شهرک در بخش غربی مشهد اشاره شد.
«شهر جهانی گوهرسنگها» عنوانی است که در سال ۱۳۹۵ سازمان جهانی یونسکو به مشهد اعطا شد. علت این نامگذاری فعالیت هنرمندان خوش ذوق و خلاق سنگ تراش آن، تعدد کارگاهها و بازارهای تولید و فروش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد، وجود سنگهای زیبا و نیز دیگر استعدادها در این زمینه بود.
۷۵ درصد واحدهای تولیدی مشهد در زمینه جواهرات فعالیت دارند و سالانه ۹ تن نگین عقیق و ۴و نیم تن تا ۶ تن نگین فیروزه در این شهر تولید میشود، همچنین، ۲۸ و شش دهم درصد طلای کشور در مشهد مصرف میشود و کالاهای سوغاتی مانند نگین، انگشتر و جواهرات، مزیت اصلی خراسان به شمار میروند.