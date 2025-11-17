تولید ماهی پرورشی در خلیج‌فارس توسعه می‌یابد

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بوشهر را نمونه اقلیم دریاپایه معرفی کرد و گفت: این سازمان تولید ماهی پرورشی در خلیج‌فارس و در قفس به عنوان الگوی نوین اقتصاد دریا را توسعه می‌دهد.