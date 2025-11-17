بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام سید مهدی خاموشی در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره به رشد جهشی درآمد موقوفات در سه سال گذشته، گفت: با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه در عرصه سرمایهگذاری ضمن افزایش درآمد این مجموعه، نقش مهمی در عرصه اشتغالزایی، امنیت غذایی و تولید داشته است.
وی با اعلام هدفگذاری ۲۰ هزار میلیاردی گردش مالی وقف در کشور این روند را نشانه تحول ساختاری در اقتصاد وقف دانست و گفت: ما دیگر وابسته به بودجه نفتی یا مالیاتی نیستیم؛ وقف، صندوق ذخیره آینده ایران است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ورود این سازمان به طرحهای دانشبنیان، افزود: وقتی یک دانشمند ایرانی دستگاه جریان سنج چند فازی چاه نفت را ساخت، وقف نخستین سرمایهگذار شد.
خاموشی اظهار کرد: هیچکدام از دستگاههای دیگر چنین انعطاف اقتصادی ندارند، ما میتوانیم علم را به عمل و وقف را به ثروت تبدیل کنیم.
وی طرحهای ملی وقف را از آبرسانی تا طرح پرورش ماهی دانست و اضافه کرد: در قزوین، با مشارکت قرارگاه خاتمالانبیا طرح آبرسانی سد طالقان اجرا کردهایم و سهم وقف در این طرح دولتی تثبیت شد. این تجربه را میخواهیم در استانهای جنوبی، از جمله بوشهر، برای طرحهای ساحلی، کشاورزی و شیلاتی پیاده کنیم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود، بوشهر را نمونه اقلیم دریاپایه معرفی کرد و گفت: تولید ماهی پرورشی در خلیجفارس و در قفس به عنوان الگوی نوین اقتصاد دریا توسعه مییابد.
حجتالاسلام خاموشی ضمن تاکید بر اقتصاد دریاپایه و امنیت غذایی افزود: ما باید زنجیره غذایی کشور را اصلاح کنیم. وقف میتواند ضامن امنیت غذایی باشد. از آبشیرینکنهای محلی تا طرحهای خورشیدی، همه در اقلیم بوشهر قابل اجرا است.
وی ضمن تأکید بر تبدیل وقف به موتور محرک توسعه ملی گفت: هنر ما در حفظ املاک نیست، در تولید، سرمایهگذاری و پیوند وقف با اقتصاد دریا و فناوری است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه وقف موتور پیشرفت جمهوری اسلامی است، گفت: بر اساس برنامهریزی وقف به موتور پیشرفت ملی از اقتصاد دریا تا دانشبنیان تبدیل میشود.
حجتالاسلام خاموشی با اشاره به ضرورت شفافیت در مصرف موقوفات، تاکید کرد: در هر فعالیت و خدمات، باید تابلوی موقوفه نصب شود تا مردم بدانند هزینه از کجا آمده است. اگر دستگاهها در درمان سرطان یا احداث بیمارستان کار میکنند، مردم باید ببینند که وقف پشت این خدمات است.
وی با بیان اینکه نقشههای کاداستر موقوفات کشور در حال تکمیل است، اظهار کرد: در نظامی که به بودجه محدود میشود، وقف بیانتها است؛ باید آن را به تولید، فناوری و دریا پیوند زد تا الگویی برای توسعه اسلامی شود. پیشبینی ما این است که در چند سال آینده درآمد وقف از مرز چند دههزار میلیارد ریال عبور کند و سازمان اوقاف به یکی از پایدارترین ستونهای اقتصاد ملی بدل شود.