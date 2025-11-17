پخش زنده
امروز: -
به دنبال وقوع سیلاب در شهرک هزارانی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ همراه با اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از مناطق خسارتدیده بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در بازدید شبانه چراغی از مناطق سیلزده شهرک هزارانی آبدانان؛ آخرین وضعیت منازل دچار آبگرفتگی، مسیرهای آسیبدیده و روند امدادرسانی بررسی شد.
در پی سیلاب شدید عصر دیروز در شهرک هزارانی، چراغی از مناطق آسیبدیده بازدید و بر آمادهباش کامل نیروهای امدادی و تسریع عملیات تخلیه آب تأکید کرد.
چراغی ضمن گفتوگو با اهالی منطقه، با اشاره به آغاز ارزیابی دقیق خسارتها اعلام کرد: پیگیری برای جبران آسیبها و ارسال کمکهای فوری در دستور کار قرار دارد.
حضور همزمان مسئولان اجرایی، نظامی، انتظامی و نیروهای مردمی؛ موجب تسریع عملیات امدادرسانی و بهبود مدیریت بحران در ساعات ابتدایی حادثه شد.
شهرک هزارانی در شهرستان آبدانان طی سالهای اخیر چندینبار با بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب مواجه شده و ظرفیتسازی برای مدیریت بحران در این منطقه، همواره مورد توجه مسئولان است.