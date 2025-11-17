به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل محیط زیست گلستان از مهار آتش سوزی پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: این آتش سوزی که از روز شنبه آغاز شد با کمک نیرو های محیط زیست ، پارک ملی گلستان و جوامع محلی مهار شد.

قدیر حسن زاده افزود: در این حادثه که در منطقه گریه سر حوزه استحفاظی لهندور روی داد حدود چهار تا پنج هکتار علفزار ، درخت های خشک و درختچه در آتش سوخت.



علی اصغر نیکویی ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان هم گفت: آتش سوزی جنگل های مینودشت کامل اطفاء شد و آتش سوزی جنگل های آزادشهر در مراحل آخر لکه گیری است .