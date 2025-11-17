چندین طرح در حوزه راه و امنیت با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان استان در شهرستان زرند افتتاح یا آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در بخش خانوک ساخت پاسگاه انتظامی برای تقویت امنیت، ارتقای خدمات انتظامی و افزایش آرامش و رفاه مردم منطقه آغاز شد.

عملیات احداث ۱۶۸ واحد منزل سازمانی ویژه نیروی انتظامی زرند در قالب هشت بلوک ۱۲واحدی و در مجموع ۹ هزار و ۹۴۵ مترمربع آغاز شد.

عملیات اجرایی بلوار علامه جعفری؛ شریان ۴ کیلومتری توسعه شهری در زرندبه طول ۴کیلومتر و با اعتبار ۲۳۰میلیارد تومان آغاز شد.

ساخت این محور برای کاهش نقاط حادثه‌خیز، بهبود ایمنی تردد، روان‌سازی عبور و مرور و توسعه شبکه ارتباطی شهر اجرا خواهد شد.

به همت اعضای شورای اسلامی بهاءآباد و کمک خیران این روستا پاسگاه منطقه بهشت وحدت آماده وبا حضور سردار موقوفه‌ای فرمانده‌انتظامی استان کرمان این پاسگاه انتظامی در روستای بهاءآباد افتتاح شد.

در آیین افتتاح وآغاز عملیات اجرایی این طرحها در زرند جمعی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نبیان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن وبرخی مسئولان استانی حضور داشتند.