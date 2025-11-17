فرمانده انتظامی شهرستان فسا از مسدودی ۲۰ حساب خبر داد که صاحبان آن با وعده قرعه کشی تحویل وسایط نقلیه یا کالا، از شهروندان وجه نقد دریافت می‌ کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: با گزارش مردمی مبنی بر دریافت مبالغ وجه نقد توسط افراد از شهروندان مبنی بر قرعه کشی تحویل خودرو، موتورسیکلت و کالا‌های مختلف، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

او با بیان اینکه این اقدام مصداق مجرمانه است، ادامه داد: با دستور دادستان شهرستان، افسران پلیس فتا ۲۰ حساب مقصد را شناسایی و مسدود کردند.

سرهنگ لطف الله محمدی افزود: با اخذ تعهد، مبالغ دریافتی به حساب مبدا (واریز کنندگان) بازگشت.