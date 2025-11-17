پخش زنده
مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک کشورمان به عنوان عضو هیات ژوری در مسابقات دوگانه بازیهای همبستگی اسلامی حضور یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و عضو هیات رییسه کنفدراسیون ترای اتلون آسیا به دعوت فدراسیون جهانی این رشته و به عنوان عضو هیات ژوری مسابقات دوگانه ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض حضور داشت.
این دوره از مسابقات دوگانه با حضور آنتونیو آرمانی رییس اتحادیه جهانی ترای اتلون و ماریسول کاسادو عضو کمیته بینالمللی المپیک (IOC Member) رییس پیشین ایناتحادیه که ۱۶ سال ریاست آن را برعهده داشته برگزار و مراسم توزیع مدال برترینها توسط این مقامات عالی انجام گرفت.
نمایندگان کشورمان از رسیدن به نشان در این دوره از بازیها بازماندند.