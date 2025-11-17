

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی گودرزی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و عضو هیات رییسه کنفدراسیون ترای اتلون آسیا به دعوت فدراسیون جهانی این رشته و به عنوان عضو هیات ژوری مسابقات دوگانه ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض حضور داشت.

این دوره از مسابقات دوگانه با حضور آنتونیو آرمانی رییس اتحادیه جهانی ترای اتلون و ماریسول کاسادو عضو کمیته بین‌المللی المپیک (IOC Member) رییس پیشین این‌اتحادیه که ۱۶ سال ریاست آن را برعهده داشته برگزار و مراسم توزیع مدال برترین‌ها توسط این مقامات عالی انجام گرفت.

نمایندگان کشورمان از رسیدن به نشان در این دوره از بازی‌ها بازماندند.