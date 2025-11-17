به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محسن دیداری گفت: ماموران پلیس آگاهی خفر در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی یشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسي از این اتوبوس 15 طاقه پارچه قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ دیداری با بيان اينکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 5 ميليارد ريال برآورد کردند، بيان داشت: در اين خصوص یک نفر دستگير و با تشکيل پرونده به مراجع قضایی معرفي شد .