پخش زنده
امروز: -
توسعه عمران و آبادانی در این روستا با اجرای طرح هادی شتاب گرفته و همکاری شوراهای اسلامی و مردم، سیمای تازهای از آبادانی را در قرهخان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همدلی و همکاری میان مردم، شوراهای اسلامی و دهیاران، این روزها به عاملی مهم در پیشرفت و آبادانی روستاها تبدیل شده است؛ تحولی که در روستای قرهخان مهاباد بهخوبی نمود یافته و مشارکت اهالی در تصمیمگیریها، علاوه بر سرعتبخشیدن به اجرای طرحها، به تقویت حس تعلق و انسجام اجتماعی انجامیده و مدیریت روستا را بر پایه خِرَد جمعی شکل داده است.
اعضای شورای اسلامی روستا، ازجمله افشین روشن و سلیم رحیمی، مشارکت گسترده مردم را مهمترین عامل پیشبرد طرحها دانسته و تأکید میکنند که همراهی اهالی، اجرای پروژهها را آسانتر و سریعتر کرده است.
سعدی کریمی، دهیار روستای قرهخان نیز با اشاره به تلاشهای صورتگرفته گفت: بسیاری از این اقدامات نتیجه مشارکتی است که از دل مردم برخاسته و امروز به مرحله ثمردهی رسیده است.
شوراهای اسلامی روستاها بهعنوان نمایندگان واقعی مردم در تصمیمگیریهای محلی، نقشی کلیدی در توسعه پایدار دارند و با شناخت دقیق نیازهای منطقه، میتوانند برنامههایی تدوین کنند که در نهایت به بهبود کیفیت زندگی در روستاها منجر شود.