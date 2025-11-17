فرمانده انتظامی لارستان از کشف کلاهبرداری در خرید و فروش حواله و پیش فروش خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رستمی گفت: در پی مراجعه و شکایت فردی به پلیس فتا مبنی بر کلاهبرداری به صورت خرید و فروش حواله خودرو، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان کرد: شاکی گفت از طریق یکی از آشنایان ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برای حواله خودرو به حساب خانمی واریز کرده و پس از مدتی متوجه شدم که خودرویی در کار نیست.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: با دستور مرجع قضایی ابتدا حساب فردی که پول به حسابش واریز شده بود، مسدود و مبلغ کلاهبرداری به شاکی عودت داده شد.

سرهنگ رستمی به شهروندان توصیه کرد هشدار‌های پلیسی را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی یا کلاهبرداری در فضای مجازی و حقیقی، موضوع را از طریق تلفن ۰۷۱۵۲۳۴۸۱۷۳ کارشناسان پلیس فتا لارستان و یا با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.