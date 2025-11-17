یک رأس اسب که در گل و لای به عمق حدود دو متر فرو رفته بود، توسط آتش‌نشانان این سازمان نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: در پی تماس شهروندان و اعلام گرفتار شدن یک راس اسب در یکی از باغ‌های شهرک محمد بن جعفر، بلافاصله تیم امداد و نجات ایستگاه شماره یک آتش نشانی به این محل اعزام شد.

روح الله بهشتی فرد افزود: با تلاش آتش نشانان این اسب گرفتار با رعایت نکات ایمنی و استفاده از دستگاه وینچ خودروی امداداز این چاله حدود دو متری نجات یافت.