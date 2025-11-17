معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: ۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در رضوانشهر شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مجتبی حجتی‌مقدم، گفت:با تلاش و پیگیری کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و همکاری عوامل انتظامی، ۷ دستگاه استخراج رمزارز که به‌صورت غیرمجاز و با استفاده از برق غیرقانونی در یکی از واحد‌های دامداری واقع در مجتمع دامداری‌های رضوانشهر فعال بود، شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی افزود:در پی دریافت گزارش مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، کارشناسان ما موفق به شناسایی محل استفاده غیرمجاز از برق برای راه‌اندازی دستگاه‌های ماینر شدند. در این بازرسی ۷ دستگاه فعال توقیف و پرونده تخلف برای فرد بهره‌بردار تشکیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری عموم مردم در برخورد با مصرف غیرمجاز برق افزود:استخراج غیرقانونی رمزارز علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه، موجب افزایش تلفات انرژی و فشار بر تأسیسات می‌شود. از شهروندان درخواست می‌کنیم هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه سمات و شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به شرکت توزیع برق اطلاع دهند.