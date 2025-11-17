در راستای حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه گردشگری غذایی، مسئولان بروجرد روند تولید محصولات کنجدی کارخانه سویدا را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قدرت الله ولدی فرماندار شهرستان بروجرد با حضور در کارخانه محصولات محلی غذایی بروجرد،از نزدیک در جریان روند تولید محصولات قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این کارخانه بیش از ۳۰ محصول محلی غذایی با اشتغالزایی بیش از ۸۰ نفر تولید می شود،افزود:این محصولات غذایی محلی می تواند در توسعه گردشگری استان لرستان موثر باشد.

فرماندار بروجرد گفت:تلاش می شود مشکلات پیش رو در روند اعطای تسهیلات برای توسعه این کارگاه ها برداشته شود.