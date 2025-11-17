پخش زنده
امروز: -
مهدی طارمی، ملی پوش فوتبال کشورمان با حضور در دیدار مقابل کیپورد در رقابت های العین به باشگاه صدتاییهای فوتبال ایران پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از تمرین امشب تیم ملی فوتبال کشورمان، با حضور سرپرست، سرمربی تیم ملی، اعضای کادر و بازیکنان به افتخار یکصد بازی مهدی طارمی با پیراهن ملی، پیراهن شماره «١٠٠» به این مهاجم ارزشمند اهدا شد.
در این مراسم، مهدی محمدنبی و امیر قلعهنویی از یک دهه تلاش و مداومت طارمی برای موفقیت فوتبال ایران تقدیر کردند و در پایان این پیراهن به طارمی اعطا شد.