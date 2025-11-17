به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌اله نصیریان در بازدید از پارکینگی در رشت با حضور دادستان مرکز استان، معاون دادستان در امور عام و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه در پارکینگ‌های گیلان رسوب کرده است که تعیین‌تکلیف آنها به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس دستور مقام قضایی ، لازم است این وسایل نقلیه شامل خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی، در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف شده و از وضعیت بلاتکلیف خارج شوند.

رئیس پلیس راهور استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر آزادسازی ظرفیت پارکینگ‌ها ، از تضییع حقوق مالکان جلوگیری کرده و روند رسیدگی به پرونده‌های توقیفی را تسریع می‌کند.

سرهنگ نصیریان همکاری و هماهنگی میان پلیس ، دستگاه قضایی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را در اجرای موفق این طرح مؤثر دانست و افزود: با ادامه این روند، رسوب وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها به حداقل برسد.