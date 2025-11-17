پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ نمایشگاه بین المللی کابل امروز با حضور نزدیک به چهل شرکت ایرانی گشایش یافت، اما نکتهای که امروز در این نمایشگاه بیشتر به آن تاکید میشد استفاده از ظرفیتهای حمل و نقل ایران بود ایران در این سالها همواره نشان داده است که شریک مطمئن برای افغانستان است بندر چابهار، خط آهن خواف هرات و گذرگاههای مرزی ایران با افغانستان از جمله فرصتهای پیش رو برای افغانستان است تا کالاهای خود را به سراسر دنیا برساند تاکید بر استفاده از ظرفیتهای حمل و نقل در افغانستان در حالی است که بیش از یک ماه است پاکستان همه گمرکات مرزی خود را با افغانستان که کشوری محصور در خشکی است بسته است.