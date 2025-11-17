پخش زنده
آخرین روزهای آبان ماه با سخاوت آسمان در آذربایجان غربی همراه شد و تداوم فعالیت سامانه بارشی از دیشب، سبب افزایش بارندگی در نقاط مختلف استان شد. این بارشها در برخی شهرها موجب آبگرفتگی معابر و در ارتفاعات و شهرهای سردسیر نیز باعث بارش برف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس آمارهای هواشناسی، سردشت طی سه روز گذشته با ثبت ۶۵ میلیمتر بارش، رکورد بیشترین میزان بارندگی را در میان شهرهای جنوبی و مرکزی آذربایجان غربی از آن خود کرد.
بارندگیها که تا صبح امروز ادامه داشت، در بسیاری از مناطق شدت گرفت و موجب اختلال در رفتوآمدهای شهری شد. در مهاباد نیز شدت بارشها باعث آبگرفتگی برخی معابر عمومی شد.
همزمان، گزارشهایی از بارش برف در برخی شهرهای جنوبی استان دریافت شده است؛ رخدادی که با کاهش محسوس دما در این مناطق همراه بوده است.
اردلان محمدپور، رئیس اداره هواشناسی مهاباد با اشاره به وضعیت بارندگی گفت: از آغاز سال آبی جاری که از اول مهرماه شروع شده است، تاکنون ۲۵ میلیمتر بارش در استان به ثبت رسیده است.