سی و یکمین یادواره سرلشکر شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید والامقام استان در مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سی و یکمین یادواره سرلشکر شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید والامقام استان قم با حضور مردم شهید پرور قم خانواده معظم شهید زین الدین و دیگر شهدای استان قم در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد.

اجرای تئاتر زنی شبیه مادر به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و رونمایی از نماهنگ عشق و جنگ با صدای حاج صادق آهنگران، نغمه‌خوان جبهه‌ها و وداع با پیکر شهدای گمنام از جمله برنامه های یادواره سرلشکر شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶۱۲۸ شهید والامقام استان قم بود.

همچنین، با توجه به یادآوری جنگ تحمیلی دوازده روزه، در یادواره امسال، اقتدار کشور در این دوران مهم تاریخی نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

همایش شهدای دانش آموز استان نیز روز فردا سه شنبه بیست و هفتم آبان از ساعت نه و سی دقیقه در این مجموعه ورزشی برگزار می‌شود.