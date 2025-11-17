معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان شانگهای به مسکو سفر کرده، با اشاره به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای گفت: همکاری‌ها در چارچوب این سازمان به نفع صلح، آرامش و دوستی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ محمدرضا عارف که با هدف شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به روسیه سفر کرده است، دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این سازمان از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای است که بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت را در بر می‌گیرد.

وی افزود: اعضای این سازمان همگی از نظر فرهنگی، تاریخی و تمدنی اشتراکات فراوانی دارند و از این منظر، در این منطقه بهترین اتحادیه یا سازمان برای توسعه همکاری‌ها و رفع نیاز‌ها و تامین نیاز‌های سایر کشور‌های عضو و تعامل و همکاری قلمداد می‌شود.

عارف خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته که ایران به طور رسمی در این سازمان عضو شده است و پیش‌تر نیز که با این سازمان همکاری داشتیم رفت و آمد‌ها و تعاملات فراوانی داشته‌ایم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوار هستیم که در این روند کار، به وضعیت بسیار خوبی برسیم و بتوانیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خود و به نفع کشور‌های منطقه و به نفع صلح و آرامش و دوستی میان ملت‌ها در دنیا استفاده کنیم.