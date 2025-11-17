تداوم صدرنشینی گیتی‌پسند و صعود مس سونگون به جایگاه سوم

تداوم صدرنشینی گیتی‌پسند و صعود مس سونگون به جایگاه سوم



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازی‌های حساس این هفته لیگ برتر فوتسال، گیتی‌پسند با نتیجه ۴ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان به برتری رسید.

تیم مس سونگون ۷ بر ۳ جواد الائمه شهرکرد را از پیش رو برداشت.

گهرزمین سیرجان نیز با نتیجه ۸ بر ۲ پالایش نفت بندرعباس را شکست داد.

در سایر بازی‌های امروز، پردیس قزوین ۳ بر ۲ از سدعرشیا شهرقدس گذشت، فولاد هرمزگان و پالایشگاه امام خمینی شازند به تساوی ۲ - ۲ رسیدند و شهرداری ساوه و سن ایچ ساوه نیز به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در جدول گیتی پسند با ۳۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس سونگون با ۳۴ و گهر رمین سیرجان با ۲۹ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.