هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز با برگزاری شش دیدار به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در یکی از بازیهای حساس این هفته لیگ برتر فوتسال، گیتیپسند با نتیجه ۴ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان به برتری رسید.
تیم مس سونگون ۷ بر ۳ جواد الائمه شهرکرد را از پیش رو برداشت.
گهرزمین سیرجان نیز با نتیجه ۸ بر ۲ پالایش نفت بندرعباس را شکست داد.
در سایر بازیهای امروز، پردیس قزوین ۳ بر ۲ از سدعرشیا شهرقدس گذشت، فولاد هرمزگان و پالایشگاه امام خمینی شازند به تساوی ۲ - ۲ رسیدند و شهرداری ساوه و سن ایچ ساوه نیز به تساوی بدون گل رضایت دادند.
در جدول گیتی پسند با ۳۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مس سونگون با ۳۴ و گهر رمین سیرجان با ۲۹ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.