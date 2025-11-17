پخش زنده
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار علیاکبر جاویدان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با جرایم کلان اقتصادی، پولشویی و فعالیت شرکتهای صوری، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنشهای مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی یک شرکت پوششی دست یافتند.
وی افزود: نتایج تحقیقات تخصصی نشان داد جمعی از افراد مرتبط با این شرکت صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حسابهای متعدد به حساب مدیرعامل این شرکتها واریز کردهاند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم اصلی پرونده به پلیس امنیت اقتصادی احضار و در تحقیقات اولیه مدعی شد وجوه مذکور در چارچوب فعالیت یک شرکت خدماتی در زمینه تولید مواد غذایی و آشپزخانه صنعتی جابهجا شده است؛ اما بررسیهای فنی، مستندات مالی و استعلامهای قانونی نشان داد که این ادعا فاقد وجاهت بوده و فعالیت غیرقانونی شرکت در پوشش انجام امور خدماتی تولید مواد غذایی و آشپزخانه نبوده و شرکت در زمینههای دیگر تجاری فعالیت داشته و مصداق بارز پولشویی و تحصیل نامشروع اموال است.
سردار جاویدان افزود: پس از انجام تحقیقات، پرونده قضایی به همراه مدیر عامل شرکت متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.
وی گفت: صیانت از سلامت نظام اقتصادی کشور و پیشگیری از گردش مالی نامشروع از محورهای اصلی مأموریت پلیس امنیت اقتصادی است و با همکاری مستمر دستگاه قضایی، برخورد با عوامل و شبکههای متخلف با جدیت کامل در دستور کار خواهد بود.