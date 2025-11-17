به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ یک پهپاد روسی به کشتی نفتش ترکیه‌ای حامل ۴۰۰۰ تن گاز مایع در بندر ایزمائیل اوکراین حمله کرد.

در پی این حمله خطر انفجار نفتکش وجود دارد و یک روستای رومانیایی در همان نزدیکی با ۳۰۰ نفر جمعیت در حال تخلیه است.

۱۶ خدمه ترک کشتی که ORINDA نام دارد تخلیه شدند و اداره کل امور دریایی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عملیات اطفاء حریق ادامه دارد.

رائد عرفات رئیس سازمان مدیریت اضطراری رومانی اظهار داشت: انفجار تانکر LNG، منطقه‌ای بین ۴.۴ تا ۴.۷ کیلومتر مربع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در صورت بروز چنین سناریویی، آتش‌سوزی جنگل‌ها ناگزیر رخ خواهد داد و شهرک‌های اطراف ویران خواهند شد.

بنابراین، تیم‌های اورژانس رومانی تخلیه روستای سلاتاچیوی را آغاز کرده‌اند و ساکنان به همراه دام‌هایشان در حال تخلیه هستند.