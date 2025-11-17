معاون مسکن و ساختمان اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان گفت: حل مشکل تامین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان شوش در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهرستان شوش با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ و براساس قانون جمعیت که باید زمین در اختیار خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا قرار بگیرد، تاکنون هیچ زمینی دریافت نکرده‌اند و خواستار رسیدگی به این مشکل از سوی مسئولان شدند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان گفت: یکی از مشکلات در طرح جوانی جمعیت در استان از جمله شهرستان شوش تامین زمین می‌باشد.

دریس زاده با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان شوش وجود دارد، افزود: به علت اینکه اراضی کشاورزی از نوع درجه یک و ۲ در این شهرستان وجود دارد تامین زمین برای این طرح را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: یک قطعه سه هکتاری برای طرح جوانی جمعیت در شوش شناسایی شده است که با تامین آن زمین به بخشی از متقضاضیان واگذار خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل مسکن و شهرسازی خوزستان خاطر نشان کرد: همچنین یک شهرک مسکونی در شهرستان شوش ساخته می‌شود که در صورت همکاری ادارات مربوطه بخشی از آن نیز به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.