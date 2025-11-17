پخش زنده
امروز: -
هیاتی از کشور جمهوری آذربایجان از مرز زمینی آستارا برای حضور در نخستین اجلاسیه استانداران حاشیه خزر وارد گیلان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، طالح قاراشوف، فرماندار شهرستان لنکران و میرحسن سیدوف، فرماندار شهرستان نفتچاله جمهوری آذربایجان، به همراه ممد چراغلی، دبیر دوم وزارت امور خارجه این کشور، عصر امروز با استقبال فرماندار آستارا از طریق مرز زمینی این شهرستان در شمال غربی استان وارد گیلان و عازم رشت محل برگزاری اجلاسیه شدند.
نخستین اجلاس سراسری استانداران کشورهای حوزه دریای خزر روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه جاری در رشت برگزار میشود.