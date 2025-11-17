پخش زنده
امروز: -
سفیر ایران در چین از آمادگی کشورمان برای گسترش همکاری با چین در زمینه اقتصاد دانشبنیان، دیجیتالی شدن اقتصاد و ترویج فناوریهای راهبردی خبرداد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین و افتتاح تالار ملی ایران در این نمایشگاه، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین با انتشار مقالهای در بخش بین الملل نشریه مردم (People's Daily) با اشاره به حضور ایران در این رویداد بزرگ اقتصادی - تجاری و روابط اقتصادی دو کشور نوشت: ایران بر توسعه اقتصاد دانشبنیان، دیجیتالی شدن اقتصاد و ترویج فناوریهای استراتژیک تمرکز دارد و آماده است تا همکاری خود با چین را در زمینههای همسو گسترش دهد.
سفیر ایران در این مقاله زمینههای همکاری مشترک را شامل طرحهای پژوهشی، توسعه صنایع نوظهور، تولید پاک و همکاری در زمینه استانداردهای فنی برشمرده و نوشته است در چارچوب ابتکار «کمربند- راه» به زمینههای مهمی برای سرمایهگذاری مشترک در بخشهای زیرساخت، صنایع پیشرفته، انرژیهای نو، حمل و نقل هوشمند و اقتصاد سبز وجود دارد که میتواند به نتایج ملموسی برای دو کشور منتج شود.
در این مقاله همچنین به مشارکت هدفمند و برنامهریزی شده ایران در هشتمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین و برگزاری تالار ملی ایران که با متولیگری دستگاههای ذیربط و با هدف نمایش چهره واقعی ایران پیشرفته و تقویت همکاریهای نوآورانه اشاره شده و آمده است: در این نمایشگاه، محصولات نوآورانهای از جمله سیستمهای تشخیص پزشکی، داروهای نانو پیشرفته و داروهای زیستی، همراه با قابلیتهای ایران در زمینه گیاهان دارویی و امکان ساخت زنجیره ارزش مشترک با چین به نمایش گذاشته شد.
علاوه بر این، صنایع هنری و صنایعدستی ایران نیز در غرفه ملی به نمایش درآمد تا پیوندهای فرهنگی دیرینه بین دو کشور که ریشه در جاده ابریشم تاریخی دارد، بیشتر تقویت شود.
در این مقاله به آغاز برنامه پنج ساله پانزدهم چین و نقشه راه پیش رو بر مبنای نوآوری در تولید پیشرفته، اقتصاد دیجیتال، توسعه سبز، خوداتکایی فناوری و تقویت همکاریهای بینالمللی پرداخته و تاکید شده است، این جهتگیریها شامل توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و دیجیتال، رشد صنایع کمکربن و سبز، ارتقای ظرفیتهای تولید مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و افزایش بهرهوری اقتصادی بوده و برای جمهوری اسلامی ایران نیز فرصتآفرین ارزیابی میشود.