رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: رویکرد دولت از ابتدا واگذاری اختیارات به مدیران هر دستگاه اجرایی بوده است؛ این آزادی عمل و اختیارات بسیار مهم و نوین است که در دولت چهاردهم شاهد اجرای آن هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی که روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه برگزار شد، به طرح دغدغه‌ها و مسائلی پیرامون دولت چهاردهم پرداخت و گفت: دولت چهاردهم از همان ابتدای فعالیت، مورد تهاجم از داخل و خارج قرار گرفت. دشمنان از هر تلاشی که باعث برهم‌خوردن آرامش مردم و از هم پاشیدن اتحاد مردم ایران باشد، دریغ نخواهند کرد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در همین راستا ادامه داد: در خارج از کشور دشمنان در تلاش هستند تا اساس نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و درنهایت به اهداف شوم و خام خود که تجزیه ایران است، برسند. البته این یک رویا است که محقق نمی‌شود، اما آنها همچنان در خواب و خیال خام خود هستند.

حضرتی به برخی شایعه‌پراکنی‌ها توسط برخی منتقدان در داخل کشور پرداخت و افزود: دقت کنید، از ابتدای کار دولت تاکنون، چندین شایعه و اخبار جعلی را پشت سر گذاشتیم؛ شایعه استعفای دکتر پزشکیان، شایعه استعفای معاون اول ریاست‌جمهوری و برخی دیگر اعضای دولت مطرح شد، اما همه این موارد با شکست مواجه شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به عملکرد دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: هر وزارتخانه، کار‌های شاخصی را در حوزه نفت، انرژی، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و... بعد از یک سال انجام داده است که همین، مهر ابطالی بر شایعه‌پراکنی‌ها است.

حضرتی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، اتفاقاً رویکرد دولت هم از ابتدا واگذاری اختیارات به مدیران هر دستگاه اجرایی بوده است. این آزادی عمل و اختیارات بسیار مهم و نوین است که در دولت چهاردهم شاهد اجرای آن هستیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به دستاورد‌های دولت گفت: تمام اعضای دولت در حال تلاش هستند تا اهداف و پروژه‌های دولت محقق شود.

وی تأکید کرد: یادمان نرود که بعد از جنگ، همچنان شرایط شکننده و حساس است. از این رو نیاز است که هرچه بیشتر از قبل، در همه بخش‌ها آمادگی داشته باشیم تا از نقطه ضعف‌ها در جنگ ۱۲ روزه درس بگیریم.

وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین وظیفه ما دادن امید به مردم است، گفت: همه وظیفه داریم که دستاورد‌های دولت را به گوش مردم برسانیم و تصمیمات دولت را به خوبی برای آنان تبیین کنیم.

گفتنی است که در پایان این جلسه مشترک، مدیران روابط عمومی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها، به طرح پرسش‌ها و مسائل خود با مهمانان حاضر پرداختند.