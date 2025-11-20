به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اردوگاه دانش‌آموزی خراسانلو، یکی از سه اردوگاه استان زنجان، همچنان با کمبود امکانات رفاهی مواجه است. مسئولان استان و خیرین برای بازسازی خوابگاه، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و محوطه‌سازی آن دست به کار شده‌اند تا این اردوگاه به یکی از بهترین اردوگاه‌های منطقه تبدیل شود و دانش‌آموزان بتوانند از امکانات استاندارد بهره‌مند شوند.

همچنین، اهالی روستای ارمغان‌خانه با جمعیت سه هزار نفر، به دلیل فرسودگی شبکه آب آشامیدنی، با افت فشار و شکستگی‌های مکرر مواجه هستند که علاوه بر نارضایتی مردم، موجب هدررفت آب نیز شده است. شهرداری و شورای شهر با مشارکت مردم قرار است شبکه آب به طول یک کیلومتر اصلاح و بازسازی شود تا مشکل آب شرب این منطقه حل شود.