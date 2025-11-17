پخش زنده
نمایشگاه بین المللی امام ابوحنیفه با مشارکت فعال شرکتهای تولیدی ایران امروز در کابل آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ بیش از ۴۰ شرکت توانمند و معتبر از صادرکنندگان برتر و شرکتهای تولیدی و صنعتی کشورمان از بخشهای برق و انرژی، ساختمان و فنی مهندسی، صنایع مخابرات و الکترونیک، خدمات شهری، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی، تجارت و سرمایه گذاری، تدارکات و حمل و نقل، مواد غذایی، کشاورزی، بهداشتی، آرایشی و پتروشیمی، با ایجاد غرفههای اختصاصی به معرفی توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه پرداختهاند.
۴۰ غرفه نمایشگاهی ایران در فضایی به مساحت ۷۰۰ متر مربع و در سالن آریانا در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی افغانستان از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آبان به مدت چهار روز برپا شده است.
همچنین حدود صد نفر از بازرگانان، تجار، صنعت کاران و نمایندگان شرکتهای ایرانی در چهارمین نمایشگاه امام ابوحنیفه حضور یافتهاند و با همتایان افغان خود برای فعالیتهای مشترک تجاری و اقتصادی رایزنی میکنند.
«نورالدین عزیزی» وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت: افغانستان هم اکنون با ۸۰ کشور جهان داد و ستد تجاری و اقتصادی دارد.
وی تحرک اقتصادی ایجاد شده در افغانستان را «غیرقابل توقف» خواند و با اشاره به توافقهای تازه میان کابل و تهران درباره بندر چابهار گفت: این بندر در حال تبدیل شدن به یک مسیر ترانزیتی مناسب برای افغانستان است.
عزیزی تصریح کرد: دو طرف اراده مشترک دارند تا راههای ترانزیتی چابهار و میلک را به یک مسیر بینالمللی و دهلیز زمینی ـ ریلی توسعه دهند.
وی بر ضرورت افزایش استفاده تجار و بازرگانان افغان از مسیر چابهار تاکید کرد و گفت: ما مجبور شدهایم مسیر چابهار را رقابتی کنیم.
عزیزی با بیان اینکه هزینههای تجارت و ترانزیت از مسیر چابهار کاهش مییابد گفت: چابهار مسیر ترانزیتی نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای آسیای میانه است.
این نمایشگاه تجاری و صنعتی همزمان با مسدود بودن همه گذرگاههای مرزی افغانستان و پاکستان گشایش یافته است و مقامات افغان بر ضرورت استفاده از مسیرهای جدید تجاری به جای پاکستان تاکید دارند.
روابط تجاری افغانستان و ایران در ۶ ماه اول سال جاری بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است که این آمار، روند رو به رشدی را در مناسبات تجاری دو کشور نشان میدهد.