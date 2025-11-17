

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو در این دوره از بازی‌ها پس از سه روز رقابت تکواندوکارانی از ۳۴ کشور امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه با برگزاری مسابقات اوزان ۶۳- و ۷۰+ کیلوگرم بانوان، ۶۷- و ۸۲+ کیلوگرم مردان به پایان رسید که نهایتا یک مدال برنز به دست آمد.

تیم ملی تکواندو ایران در پایان این بازی‌ها جمع نشان‌های خود را به عدد ۸ رساند. برای تیم کشورمان ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، ملیکا میرحسینی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم ۴ برنز کسب کردند.

نتایج رقابت‌های نمایندگان ایران در روز پایانی به شرح ذیل است:

ملیکا میرحسینی در وزن ۷۰+ کیلوگرم

میرحسینی در نخستین مبارزه با «نور محمد» از قطر مبارزه کرد و پیروز شد، اما برابر «سوتلانا اوسی‌پووا» قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک پاریس با کوله باری از مدال و تجربه در مرحله نیمه نهایی به روی شیاپ چانگ رفت و در دیداری حساس و نزدیک دو بر یک باخت و راهی رده بندی شد. میرحسینی برابر «نامیشا علی» از پاکستان در دیدار رده بندی به میدان رفت و با برتری در دو راند موفق شد نشان برنز را بر گردن بیاویزد.

فاطمه اسکندرنیا در وزن ۶۳- کیلوگرم

اسکندرنیا دور نخست باید با «عزیزوا» از ازبکستان پیکار کرد که با باخت برابر حریف در دو راند و همچنین عدم صعود تکواندوکار ازبکستانی به فینال، شانس حضور در رده بندی را از دست داد و حذف شد.

حامد اصغری در وزن ۶۷- کیلوگرم

اصغری ابتدا «دیوپ» از سنگال را در دو راند شکست داد و سپس برابر «نشاش» از اردن نیز با همین نتیجه به پیروزی دست یافت. وی در دیدار نیمه نهایی مقابل «دایی اوغلو» از ترکیه مبارزه کرد که با واگذاری نتیجه در دو راند به دیدار رده بندی رفت. او در دیدار رده بندی مقابل «آرون کوبنان» نماینده ساحل عاج دو بر صفر نتیجه را در راند شماری واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

علی احمدی در وزن ۸۲+ کیلوگرم

احمدی در اولین مبارزه مقابل «الدوساری» نماینده بحرین در دو راند به برتری دست یافت، اما در دور بعدی برابر «امره کوتلامیس اتسلی» قهرمان جهان از ترکیه نتیجه را دو بر صفر واگذار کرد و باتوجه به عدم حضور نماینده ترکیه در فینال احمدی شانس حضور در دیدار رده بندی را از دست داد و حذف شد.