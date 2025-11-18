پخش زنده
امروز: -
استاد علی کریمی ترکی، آواز ایرانی زنجان را از کلاسهای محلی تا فهرست جهانی اساتید فرهنگی آریرانگ رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاد علی کریمی ترکی، آوازخوان برجسته زنجانی، از دوران دبیرستان و اجراهای ابتدایی در کلاسهای محلی، جرقه علاقه و استعداد خود در آواز ایرانی را آغاز کرد. او از سال ۱۳۶۳ راه خود را در عرصه آواز اصیل ایرانی پی گرفت و پس از پایان جنگ، اولین برنامه رسمی خود را در سال ۱۳۶۸ با همکاری آقای تقوی در کتابخانه سهروردی اجرا کرد؛ برنامهای که یادواره حماسه و ایثار دوران دفاع مقدس بود.
با گذر زمان و طی دورههای آموزش نزد استادان بزرگی، چون شاپور رحیمی و بهرهگیری از راهنماییهای زندهیاد محمدرضا شجریان، مهارت او در آواز ایرانی صیقل یافت و مسیر حرفهایاش شکل گرفت. نخستین آلبوم رسمی او با عنوان «یاران موافق» در سال ۱۳۸۶ منتشر شد و مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی قرار گرفت.
استاد کریمی ترکی نه تنها در صحنههای کنسرت داخلی، بلکه در سطح بینالمللی نیز فرهنگ و هنر ایرانی را معرفی کرده است. اجراهایی در کشورهایی، چون کویت، انگلستان، ترکیه و آذربایجان و حضور در جشنوارههای موسیقی، نشان از تلاش خستگیناپذیر او برای پاسداری از میراث ناملموس آواز ایرانی و ترویج پیام صلح دارد.
اکنون، با ثبت نام در فهرست جهانی اساتید فرهنگی آریرانگ، استاد علی کریمی ترکی جایگاه خود را به عنوان نمادی از آواز ایرانی تثبیت کرده و با تأسیس آموزشگاه موسیقی، چراغ دانش و ذوق را در دل نوجوانان و جوانان روشن نگه میدارد.