

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه مسابقات رقابت‌های کشتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۰ صبح فردا آغاز می‌شود؛ و مسابقات اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

مسابقات رده بندی و فینال نیز عصر همان روز برگزار می‌شود.

قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، علی احمدی وفا در دور نخست به مصاف عزیزاف از تاجیکستان می‌رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان عارف محمدی از قطر و جاندو از عربستان می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، امیر عبدی در دور نخست با اولوی غنی زاده از آذربایجان پیکار می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، غلامرضا فرخی در دور اول به مصاف اسلام عباس اف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، محمدهادی ساروی در دور نخست با فادی از الجزایر پیکار می‌کند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور دارند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار می‌شود و فردین هدایتی با محمد از مصر و کاندلاکی از آذربایجان مصاف می‌دهد.