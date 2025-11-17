دولت ترامپ همزمان با تشدید فشار‌های نظامی و سیاسی بر ونزوئلا، یک ناوهواپیمابر را در دریای کارائیب مستقر کرد، یک گروه ونزوئلایی را سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد و از حمله جدید به یک قایق متهم به قاچاق مواد مخدر خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز؛ با وجود افزایش فشارها، دونالد ترامپ احتمال مذاکره با نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را نیز منتفی ندانست و گفت: آمریکا ممکن است گفتگوهایی با او داشته باشد.

ترامپ در فرودگاهی در فلوریدا گفت: ممکن است با مادورو گفتگو کنیم، باید دید چه می‌شود. او تأکید کرد که ونزوئلا مایل به مذاکره است اما توضیح بیشتری نداد.

در ادامه آمده است که دولت ترامپ حضور نظامی خود را در کارائیب افزایش داده و سناریو‌های احتمالی برای حمله به داخل خاک ونزوئلا را بررسی می‌کند؛ در حالی که مقامات مختلف دولت اظهارات متناقضی درباره اهداف این عملیات بیان می‌کنند.

آمریکا تاکنون ۲۱ حمله به قایق‌هایی غیرنظامی در دریای کاراییب و اقیانوس آرام انجام داده که مدعی است حامل مواد مخدر بوده‌اند و تاکنون ۸۳ نفر در این حملات کشته شده‌اند اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی و سیاسی در آمریکا، با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد.

نیویورک تایمز در این باره نوشت: واشنگتن می‌گوید هدف این عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر است اما تاکنون هیچ مدرکی ارائه نکرده است. مقامات دولت ترامپ تمرکز اصلی خود را بر کنار زدن مادورو از قدرت قرار داده‌اند؛ رئیس‌جمهوری که آمریکا و متحدانش او را به رسمیت نمی‌شناسند.

ناوهواپیمابر «جرالد آر. فورد» به همراه ناو‌های جنگی و هواپیما‌های تهاجمی وارد کارائیب شده است. پنتاگون می‌گوید پیت هگزث وزیر دفاع ماه گذشته دستور اعزام این شناور‌ها را صادر کرده بود. مادورو نیز ارتش کشورش را در آماده‌باش قرار داده است.

در ادامه آمده است که حضور این ناوهواپیمابر ظرفیت آمریکا برای حمله به قایق‌ها یا انجام عملیات احتمالی در خاک ونزوئلا را افزایش می‌دهد. شمار نیرو‌های آمریکایی در این منطقه به ۱۵ هزار نفر رسیده که بزرگ‌ترین حضور طی دهه‌های اخیر است.

ارتش آمریکا همچنین جزئیات حمله جدید خود در اقیانوس آرام شرقی را منتشر کرد؛ حمله‌ای که شنبه انجام شد و در آن سه نفر کشته شدند.

فرماندهی جنوبی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده قایق هدف‌ قرار گرفته توسط «یک سازمان تروریستی» هدایت می‌شده و حامل مواد مخدر بوده است، اما هیچ مدرکی ارائه نکرده است. ویدئوی حمله نیز منتشر شده است.

نیویورک تایمز در پایان نوشت که در اقدامی دیگر برای تشدید فشار بر مادورو، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد گروه ونزوئلایی «کارتل دِ لوس سولس» به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی شناخته می‌شود؛ گروهی که واشنگتن می‌گوید تحت رهبری مادورو و مقام‌های ارشد دولت او فعالیت می‌کند.

عقب‌نشینی ترامپ در برابر درخواست انتشار پرونده اپستین

رئیس‌جمهور آمریکا پس از هفته‌ها مخالفت، سرانجام در چرخشی آشکار از نمایندگان جمهوری‌خواه خواست به طرح انتشار اسناد پرونده جفری اپستین رأی مثبت بدهند.

دونالد ترامپ که پیش‌تر در برابر انتشار این اسناد مقاومت می‌کرد، ناگهان تغییر موضع داده و اعلام کرده است که جمهوری‌خواهان «هیچ چیز برای پنهان کردن» ندارند و باید این پرونده را ببندند.

ترامپ در پیام خود در شبکه مجازی تروث‌سوشال نوشت: «جمهوری‌خواهان باید رأی به انتشار پرونده اپستین بدهند، چون چیزی برای پنهان کردن نداریم.» این تغییر موضع پس از آن صورت گرفت که مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، گفته بود انتشار اسناد می‌تواند به شبهات درباره ارتباط ترامپ با اپستین پایان دهد.

اسناد تازه منتشرشده در هفته گذشته بار دیگر نام ترامپ را در کنار اپستین مطرح کرده بود، هرچند تاکنون به طور مستقیم و صریح هنوز کسی او را به مشارکت در جرایم اپستین متهم نکرده است، اما در ایمیل‌های تازه منتشر شده اپستین مدعی بوده است که ترامپ «از دختران خبر داشته»، اما معنای دقیق جمله مشخص نیست.

ترامپ اکنون علاوه بر حمایت از انتشار اسناد، وزارت دادگستری را مأمور بررسی ارتباط اپستین با چهره‌های شاخص دموکرات‌ها کرده است. این اقدام برخی کارشناسان حقوقی را نگران کرده که دولت ممکن است از این تحقیقات برای به‌تعویق‌انداختن انتشار اسناد استفاده کند.

موضوع این پرونده رسوایی اخلاقی شکاف قابل توجهی را میان ترامپ و متحدان نزدیکش در کنگره ایجاد کرده است؛ به‌ویژه مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، که از امضاکنندگان درخواست اجبار به رأی‌گیری بوده و اکنون ترامپ حمایت انتخاباتی خود از او را پس گرفته است.

گرین اعلام کرده نمی‌داند چرا ترامپ هفته‌ها با این طرح مخالفت کرده و همچنین گفته که انتشار این اسناد «حق مردم آمریکا» است و مخالفت با آن سؤال‌ برانگیز است.

این گزارش‌ها توضیح دادند که طرح انتشار اسناد به‌وسیله دو نماینده، توماس مسی جمهوری‌خواه و رو خانا دموکرات، تهیه شده و اکنون با امضای کافی، مجلس را ملزم به رأی‌گیری کرده است. انتظار می‌رود ده‌ها نماینده جمهوری‌خواه نیز از آن حمایت کنند.

با وجود حمایت گسترده در مجلس نمایندگان، سرنوشت این طرح در سنا نامشخص است؛ چراکه برای تصویب نیازمند ۶۰ رأی و همراهی دست‌کم ۱۳ سناتور جمهوری‌خواه است. هنوز برخی رهبران جمهوری‌خواه در سنا درباره طرح موضع‌گیری نکرده‌اند.

ترامپ در تازه‌ترین اظهارنظر خود بار دیگر تلاش کرده توجه افکار عمومی را از پرونده اپستین منحرف کند و گفته است که جمهوری‌خواهان باید «به موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم» بازگردند و گرفتار «دام دموکرات‌ها» نشوند.