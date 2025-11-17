سرپرست کاوش‌های علمی تپه ابراهیم‌آباد آبیک، گفت: این محوطه با قدمتی بیش از ۷۵۰۰ سال از مهم‌ترین مکان‌های مرتبط با دوره نوسنگی در ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ فاضلی سرپرست کاوش‌های علمی باستان‌شناسی تپه ابراهیم‌آباد در گفت و گو با بخش خبری 20 با اشاره به کشف و لایه‌نگاری ابراهیم‌آباد از سال ۱۳۸۳ تاکنون، گفت: این دهکده پیش از تاریخ حدود ۵۰۰ سال به طور مداوم مورد سکونت قرار گرفته و یکی از نخستین کانون‌های دهکده‌نشینی، کشاورزی و دامداری در دشت قزوین محسوب می‌شود.

وی افزود: تاکنون تمامی لایه‌های فرهنگی این محوطه با روش کربن ۱۴ تاریخ‌گذاری شده و در فصل جدید، مطالعات گسترده‌ای درباره حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معماری نخستین ساکنان این دهکده در حال انجام است.

به گفته سرپرست گروه، این محوطه دارای ۱۱ متر لایه‌های فرهنگی است و برنامه‌ریزی شده طی ۱۰ سال آینده به طور کامل مورد کاوش قرار گیرد.

فاضلی همچنین از آغاز کاوش‌های افقی خبر داد که نتایج ارزشمندی در زمینه شواهد معماری، حیات گیاهی و جانوری و تغییرات اقلیمی در بستر زمان به همراه داشته است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آموزشی و فرهنگی این محوطه گفت: میراث فرهنگی می‌تواند به عنوان کانونی برای آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با احداث موزه در شهر آبیک، بخشی از اشیاء و یافته‌های فرهنگی این کاوش‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد تا زمینه تبدیل این محوطه به یک سایت گردشگری و آموزشی فراهم شود.