این دیدار ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز شنبه، یکم آذر ماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران، دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان انزلی در چارچوب مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه، یکم آذر ماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار میشود.
پیش از این قرار بود مسابقه آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در روز سیاُم آبانماه برگزار شود که به دلیل حضور سه بازیکن از هر دو تیم در اردوی تیم فوتبال امید ایران، منجر به تغییر زمان این مسابقه و برگزاری آن با ۲۴ساعت تاخیر شد.