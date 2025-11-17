به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، با اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و ملوان انزلی در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه، یکم آذر ماه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.

پیش از این قرار بود مسابقه آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در روز سی‌اُم آبان‌ماه برگزار شود که به دلیل حضور سه بازیکن از هر دو تیم در اردوی تیم فوتبال امید ایران، منجر به تغییر زمان این مسابقه و برگزاری آن با ۲۴ساعت تاخیر شد.