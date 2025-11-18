پخش زنده
امروز: -
اخبار گوناگون از مناطق مختلف استان کردستان را در بسته گوناگون خبر مرکز صدا وسیمای مرکز کردستان ببینید.
در مراسمی کلنگ احداث مسجد حضرت محمد رسول الله در زمینی به مساحت ۱۳۰ مترمربع در پارک مسافر دیواندره بر زمین زده شد.
طرح آسفالت و بهسازی معابر روستای وشکهلان از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان در حال انجام است.
اولین نشست راهبری منظومههای روستایی با هدف بررسی برنامههای ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی روستانشینان در سروآباد برگزار شد.
جلسه شورای اداری بانه با محوریت برنامه ریزی برگزاری برنامههای هفته بسیج در این شهرستان برگزار شد.
فرمانده سپاه قروه نیز در جلسه هماهنگی برنامههای هفته بسیج گفت: در این هفته ۱۲۴ عنوان برنامه با محوریت ۱۷ برنامه شاخص در سطح این شهرستان برگزار میشود.
به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب، زنگ کتاب و کتابخوانی در دبیرستان شهید رجایی بانه نواخته شد.