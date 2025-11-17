پخش زنده
مدیرعامل شرکت دولتی روساتم اعلام کرد: ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر با مشارکت روسیه در حال پیشرفت است و حدود ۳۰۰۰ متخصص در این پروژه فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی «روساتم» اعلام کرد که ساخت ۲ واحد جدید نیروگاه هستهای بوشهر در ایران با مشارکت فدراسیون روسیه طبق برنامه در حال پیشرفت است.
طبق گزارش ریانووستی، لیخاچف گفت: «۲ واحد هزار مگاواتی در حال ساخت هستند؛ واحد دوم و سوم. رو به جلو حرکت میکنیم.»
مدیرعامل روساتم پیش از این گفته بود که روسیه موضع ایران در خصوص حق مسلم توسعه فناوریهای هستهای صلحآمیز را به رسمیت میشناسد.
او گفته بود که کار متخصصان روس در نیروگاه هستهای بوشهر حتی در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، حتی برای لحظهای متوقف نشده است.