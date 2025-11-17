پخش زنده
تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی اسلامی مقابل مصر به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای همبستگی اسلامی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه به مصاف مصر رفت و با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به پیروزی رسید.
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولیپور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حاضر شدند.
بانوان ایران در گروه B با تیمهای مصر، قطر و الجزایر همگروه هستند.
تیم ملی بسکتبال سه نفره کشورمان در نخستین دیدار خود از این رقابتها ساعت ۲۰:۵۰ به مصاف ترکیه می رود.
برنامه کامل بازیهای تیمهای ملی بسکتبال سه نفره بانوان و مردان ایران در رقابتهای همبستگی اسلامی به شرح زیر است:
مردان (گروه B)
ایران - ترکیه ساعت ۲۰:۵۰
سهشنبه ۲۷ آبان:
بانوان (گروه B)
ایران - قطر ساعت ۱۹:۱۰
ایران - الجزایر ساعت ۲۱:۱۵
مردان (گروه B)
ایران - ساحل عاج ساعت ۲۰:۰۰
ایران - قطر ساعت ۲۲:۳۰