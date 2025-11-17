معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: صدای یک کودک اردبیلی آتش یک نزاع را خاموش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حجت‌الاسلام سیدحسین علوی، معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل گفت: گاه یک پیام الهام‌بخش حتی اگر از زبان یک کودک باشد، می‌تواند کاری کند که ده‌ها ساعت مذاکره نمی‌تواند.

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل افزود: چندی پیش پسر هنرمند هفت‌ساله اردبیلی که از نوازندگان و خوانندگان خردسال موسیقی اصیل آذربایجانی (موغام) است پس از شنیدن درگیری دو همسایه در منزل مادربزرگ خود و مطلع‌شدن از طرح پرونده در دادگاه، با اصرار از پدرش خواست که او را به شعبه رسیدگی ببرند تا برای آشتی آنان قدمی بردارد.

علوی گفت: این هنرمند کوچک وقتی وارد شعبه شد، با معصومیت کودکانه صورت طرفین را بوسید و قطعه‌ای با مضمون دوستی و آشتی اجرا کرد. نفَس پاک و نیت صادقانه این کودک به دل‌ها نشست و همان‌جا طرفین با گذشت و احترام متقابل، از ادامه اختلاف صرف‌نظر کرده و صلح و سازش کردند.

وی افزود: این رفتار ارزشمند نشان می‌دهد که فرهنگ صلح، حد و مرز سنی نمی‌شناسد و گاهی یک کودک می‌تواند بزرگ‌ترین پیام را به جامعه منتقل کند. به همین مناسبت، این هنرمند خردسال را به معاونت حل اختلاف دعوت کردیم و به عنوان کوچک‌ترین صلح‌یار کشور از او تجلیل به عمل آوردیم.

معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل گفت: امید است چنین الگو‌های الهام‌بخشی موجب تقویت روحیه گذشت، همدلی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در میان خانواده‌ها و محلات شود؛ چرا که آرامش اجتماعی، نتیجه همین صلح‌های کوچک، اما تأثیرگذار است.