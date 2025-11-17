اجرای طرح مبارزه با بیماری سالک در جرقویه کاهش چشمگیر مبتلایان به آن را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه بهداشت شهرستان جرقویه در جریان بازدید مشترک مسئولان از مراکز بهداشتی درمانی جرقویه علیا گفت: طرح های لانه کوبی، طعمه گذاری و مبارزه با مخازن بیماری سالک در سطح شهرستان باعث کاهش قابل توجه مبتلایان در سال جاری شده است.

ماشاالله محمدی افزود: آمار اعلام شده مبتلایان سالک در شهرستان در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۷۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با اشاره به فعالیت قابل توجه واحد بهداشت حرفه ای شهرستان نیز گفت: فقط در روستای رامشه بیش از ۳۰۰ واحد بازیافتی، کارگاهی و تولیدی وجود دارد که واحد بهداشت حرفه ای این مرکز به صورت مستمر بر آنها نظارت دارد و تعداد بازرسی های انجام شده در این روستا حدود ۲۰۰ مورد در هر ماه است.

جرقویه علیا با بیش از ۱۵ هزار نفر جمعیت دارای سه مرکز شبانه روزی جامع سلامت در شهرحسن آباد و روستاهای دستجرد و رامشه است.