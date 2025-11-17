پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ویروس جدیدی در قم در گردش نیست گفت: ویروسهای شایع شده این روزها استان قم فصلی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر علی ابرازه با رد شایعات مربوط به شیوع یک «ویروس جدید»، در قم تأکید کرد: مورد غیرمعمول یا ویروس جدیدی در قم مشاهده نشده و آنچه این روزها باعث افزایش مراجعات شده، همان ویروسهای فصلی و رایج دستگاه تنفسی است که هر سال در این فصل با آن مواجه هستیم.
دکتر ابرازه ضمن تأکید بر نقش مردم در کنترل این بیماریها گفت: رعایت دستورالعملهای بهداشتی، شستوشوی مداوم دستها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استفاده از ماسک در مواقع ازدحام، سادهترین، اما مؤثرترین راهها برای پیشگیری از ابتلاست.