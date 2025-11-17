به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی گفت: ماموران کلانتری ۱۲ این شهرستان در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران گشت کلانتری ۱۲ این شهرستان با بررسی‌های لازم و گرفتن استعلام متوجه شدند که خودرو مذکور در شهرستان اهواز سرقت شده که بلا فاصله راننده خودرو را مورد تعقیب قرار دادند که در نهایت این عملیات منجر به توقیف خودرو و دستگیری این سارقان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کارون در پایان ضمن اشاره به تشکیل پرونده و تحویل سارقان به مرجع قضایی از همشهریان خواست: با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری رسان پلیس در برقراری نظم و امنیت باشند.