به گزارش ، در ادامه برنامه‌های هفته کتاب، آیین رونمایی از دو اثر جدید "اسماعیل حیات‌بخش" نویسنده رامسری با حضور علاقه‌مندان و مسئولان محلی برگزار شد. خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، در ادامه برنامه‌های هفته کتاب، آیین رونمایی از دو اثر جدید "اسماعیل حیات‌بخش" نویسنده رامسری با حضور علاقه‌مندان و مسئولان محلی برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در این مراسم اظهار داشت: با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی، تاکنون سه کتاب در هفته کتاب رونمایی شده و در هفته آینده نیز دو کتاب دیگر رونمایی خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه رویدادهای فرهنگی در رامسر افزود: تلاش می‌کنیم رامسر علاوه بر جاذبه‌های طبیعی، به عنوان شهر رویدادهای فاخر فرهنگی نیز شناخته شود.

اسماعیل حیات‌بخش، نویسنده این آثار نیز گفت: از سال ۱۳۵۴ قلم می‌زدم و هدفم باقی گذاشتن میراثی مکتوب برای نسل‌های آینده است. تاکنون ۱۷ عنوان کتاب در حوزه‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و رمان نوشته‌ام.

وی با بیان اینکه راه بزرگان ادب را ادامه می‌دهد، تأکید کرد: تا آنجا که رمق دارم این راه را ادامه خواهم داد.

در حاشیه این مراسم، گروه موسیقی سنتی باران به اجرای قطعات محلی پرداخت و فضای هنری-ادبی ویژه‌ای را برای حاضران ایجاد کرد.