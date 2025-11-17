رونمایی از دو کتاب نویسنده رامسری در هفته کتاب
در آیینی از دو کتاب جدید "اسماعیل حیاتبخش" نویسنده رامسری با عنوانهای "دیار فراموشی" و "وسوسههای خیال" در رامسر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، در ادامه برنامههای هفته کتاب، آیین رونمایی از دو اثر جدید "اسماعیل حیاتبخش" نویسنده رامسری با حضور علاقهمندان و مسئولان محلی برگزار شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر در این مراسم اظهار داشت: با همکاری اداره کتابخانههای عمومی، تاکنون سه کتاب در هفته کتاب رونمایی شده و در هفته آینده نیز دو کتاب دیگر رونمایی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای توسعه رویدادهای فرهنگی در رامسر افزود: تلاش میکنیم رامسر علاوه بر جاذبههای طبیعی، به عنوان شهر رویدادهای فاخر فرهنگی نیز شناخته شود.
اسماعیل حیاتبخش، نویسنده این آثار نیز گفت: از سال ۱۳۵۴ قلم میزدم و هدفم باقی گذاشتن میراثی مکتوب برای نسلهای آینده است. تاکنون ۱۷ عنوان کتاب در حوزههای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و رمان نوشتهام.
وی با بیان اینکه راه بزرگان ادب را ادامه میدهد، تأکید کرد: تا آنجا که رمق دارم این راه را ادامه خواهم داد.
در حاشیه این مراسم، گروه موسیقی سنتی باران به اجرای قطعات محلی پرداخت و فضای هنری-ادبی ویژهای را برای حاضران ایجاد کرد.