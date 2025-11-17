به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حوالی ساعت ۱۸ و ۲۴ دقیقه روز یکشنبه ۲۵ آبان کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم قبلی خود مبنی بر تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول تا پایان آبان را لغو کرد و کلاس‌های درس از صبح دوشنبه به صورت حضوری برگزار شد.

کانال‌ها و پل‌های ارتباطی صدا و سیما و مردم پر شد از پیام‌های نارضایتی مردم که چرا به صورت ناگهانی این موضوع اعلام شد؟

مدیر آموزش و پرورش آبادان که البته در این تصمیم گیری نقش چندانی هم نداشت، اما موافق این بود که کاش کمی زمانبندی درست تری می‌شد.

مجید درویشی گفت: مجازی بودن کلاس‌های درس تاثیرات منفی بر تحصیل دانش آموزان دارد.

در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مدارس اهواز، کارون و باوی از تصمیم بازگشایی در روز دوشنبه مستثنی شدند که البته وضعیت هوای آنها با آبادان و خرمشهر تفاوت چندانی نداشت.