نمایش صحنه‌ای و آیینی "محرمانه" با موضوع زندگی و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا سوم آذر در حرم حضرت زینب (س) خواهر امام رضا (ع) در اصفهان در حال اجراست. این اثر روایتی تاریخی از حوادث پس از شهادت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است که از دیدگاه سلمان فارسی بازگو می‌شود و بخش‌هایی از زندگی و شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) را به تصویر می‌کشد. در این نمایش، هشت تا ۹ پرده از میان حجم گسترده‌ای از روایت‌ها، برگزیده شد که از نظر حسی و تاریخی، تأثیرگذارتر و قابل درک‌تر باشند. این اثر، بر اساس اسناد معتبر تاریخی و برخی منابع اهل سنت تهیه و حوادث و مفاهیم به شکلی مستند و منطبق با روایات معتبر به تصویر کشیده شده است.

عکاس : آزاده عزیزیان