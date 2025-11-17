به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ در این رقابت ها که به مدت دو روز به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهداء قصرفیروزه البرز برگزار می شود ، چوگان بازان بسپار شیمی سپیدان ، نیروی هوایی ارتش (نزاجا)،کانون چوگان البرز و قصر فیروزه از فردا باهم به رقابت می پردازند.

در بازی اول نزاجا و قصر فیروز از ساعت ۱۲ فردا ۲۷ آبان ماه و بسپارشیمی سپیدان و کانون چوگان البرز هم ساعت ۱۳:۳۰ باهم به رقابت می پردازند.

در رقابت‌های بخش بانوان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه انتظار می‌رود بازی‌های هیجان‌انگیزی برای تماشاگران به نمایش گذاشته شود.

چوگان به عنوان یک ورزش اصیل ایرانی در سال ۲۰۱۷ در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شد و امروزه بیش از ۷۷ کشور این ورزش را به رسمیت می شناسند.

پیدایش این ورزش زبیا به عصر صفویه باز می گردد، زمانی که چوگان بازان صفوی در میدان جهانی اصفهان با ضربه چوب گوی چوگان را پرتاپ می کردند.

این ورزش با قدمت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سال از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانیان محسوب می‌شود.