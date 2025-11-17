به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی جمعی از خیران و مدیران استانداری و شهرداری از بخش دیالیز بیمارستان سینای تبریز بازدید کردند و جویای حال بیماران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، از ۲۳ تا ۲۹ آبان هفته حمایت از بیماران کلیوی در ایران نامگذاری شده است.

یکی از بیماری‌هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، “بیماری کلیوی” است. افراد از زمان بروز این بیماری، باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و معمولا" برای مخارج درمان خود مشکل دارند و کسانی که نیاز به پیوند کلیه داشته باشند مشکلات آنها صد چندان است؛ که در این میان انجمن‌های حمایتی نقش ارزشمندی دارند.