به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، برابر ابلاغیه صادره از سازمان وظیفه عمومی فراجا کلیه مشمولان استان کرمانشاه که برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم آذر ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی، دیپلم و زیردیپلم می‌بایست روز شنبه یکم آذر ماه سال ۱۴۰۴ درساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشمولان می‌بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص مانند:تاهل، گواهی فوت والدین، جانبازان بالای ۱۰ درصد، خانواده درجه یک شهدا و... را به همراه خود داشته باشند.